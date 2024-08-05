Стрілець Коростильов розповів про отруєння перед фіналом Олімпіади

Коростильов не в оптимальній формі виступав у сьогоднішньому фіналі

Сьогодні завершився останній для України фінал у кульовій стрільбі. Павло Коростильов став п'ятим у малокаліберному швидкострільному пістолеті та лишився без нагород. Наш стрілець досить гарно провів перші 4 серії та ділив 2-4 позицію. Проте не найкраща остання серія відкинула Павла на 5 позицію, на якій він і завершив змагання.

Після завершення змагань кореспонденти Суспільного поспілкувалися зі стрільцем щодо підготовки до Олімпійських Ігор, умов проживання та подальшу кар'єру.

Павло повідомив, що вчора він отруївся перед фіналом. «Результат? Наче так, непоганий. Якби не ця ситуація з отруєнням, могло бути краще. Несильний результат у фіналі, можна було б боротися навіть за золото», – оцінив атлет свій виступ.

Не вразила нашого стрільця і організація Ігор у Парижі: «Враження від Олімпіади у порівнянні з попередніми? Набагато гірша, в усьому. По організації, тиру, що нас взагалі запхали сюди, в місто Шатору, яке біля 300 км від Парижа, хоча могли б у Парижі зробити тир. У Токіо ж зробили і там все було краще» .

Поскаржився Павло і на недостатнє дотримання санітарних норм: «Тут навіть у селищі, коли береш посуд, то бачиш, що її від минулого разу не відмили. Наприклад, коли на 10 метрах виступали, то навіть кондиціонер [не вмикали]. Було дуже спекотно».

Коростильов поділився і планами щодо наступної Олімпіади, яка пройде у 2028 році в Лос-Анджелесі: «Чи є бажання виступати на наступній Олімпіаді? Взагалі хочеться поїхати у Лос-Анджелес та виступати далі. Просто фортуна обійшла мене боком. У мене тривалий період були проблеми з рукою і реабілітація. Підходили так, щоб не нашкодити, не у повному обсязі. Загалом нормально».

Нагадаємо, що Україна виборола одну нагороду в кульовій стрільбі: другим став Сергій Куліш у змаганнях з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

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