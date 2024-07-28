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Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки
Збройні сили Туреччини нестимуть службу в Сомалі протягом двох років
фото:TRT Haber

За меморандумом дії турецьких військових спрямовані на забезпечення контролю над морськими юрисдикційними зонами та залучення морських ресурсів до економіки Сомалі

Генеральна асамблея Великих національних зборів (парламенту) Туреччини позитивно розглянула дворічне продовження перебування підрозділів збройних сил Туреччини у Сомалі. Про це повідомляє TRT Haber.

«Президентський указ, який передбачає, що Збройні сили Туреччини нестимуть службу в Сомалі протягом двох років, був погоджений Великими національними зборами Туреччини», – повідомляє телеканал.

Зазначається, що у меморандумі в рамках угоди про оборонне співробітництво між Туреччиною та Сомалі зазначено, що турецькі солдати були призначені для підтримки заходів із забезпечення безпеки від тероризму та інших загроз у Сомалі. За меморандумом дії турецьких військових спрямовані на забезпечення контролю над морськими юрисдикційними зонами та залучення морських ресурсів до економіки Сомалі.

Нагадаємо, у столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок теракту загинуло понад 10 людей, ще багато отримали поранення. Терорист-смертник підірвав себе у популярній кав'ярні Top Coffee, де футбольні фанати дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. Про це інформує  Kaab Somali TV.

До слова, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Про це розповів прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Теги: пірат Сомалі Туреччина

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