Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал із тендером в «Охматдиті» та обмін ув'язненими між Росією та США. Головне за 1 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скандал із тендером в «Охматдиті» та обмін ув'язненими між Росією та США. Головне за 1 серпня
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, звільнений у рамках велиого обміну між Росією та США
фото: росЗМІ

Сьогодні 1 серпня, Сполучені Штати Америки (США), Російська Федерація, Німеччина та ще три західні країни провели обмін 24-ма ув'язненими

В аеропорту Анкари відбувся найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона, мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів, Кремль відреагував на прибуття перших F-16 в Україну. «Главком» склав добірку новин 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

У списку кілер і журналісти: Росія і Захід провели масштабний обмін ув'язненими

Сьогодні 1 серпня, Сполучені Штати Америки (США), Російська Федерація, Німеччина та ще три західні країни проводять обмін 24-ма ув'язненими. У списку є Вадим «Соколов» Красіков, який у 2019-му вбив Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини. 

Як зазначається,  найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії вісім осіб (усі вони є громадянами РФ).

В обміні взяли участь й інші країни, зокрема Німеччина, яка екстрадувала до Росії Вадима Красікова, долею якого переймався особисто президент РФ Володимир Путін, а також Білорусь, яка екстрадувала до Німеччини німця Ріко Крігера, раніше засудженого білоруським судом до смертної кари за корисливу діяльність і тероризм.

Перші F-16 прибули в Україну: реакція Кремля

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що прибуття F-16 в Україну не вплине на динаміку подій на фронті. Про це повідомляє російське видання РИА.

«Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться», – сказав Пєсков.

Прессекретар заявив, що Україна нібито немає «жодної чарівної таблетки та панацеї» та «повинна це усвідомлювати».

Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання

Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України. Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.

Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: Мінохоронздоров’я звернулося до правоохоронців

Правоохоронці додатково перевірять тендер на відбудову «Охматдиту», переможцем якого стала компанія, що пропонує свої послуги за завищеними цінами. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко пояснив, що кожен учасник оцінювався за п’ятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально–технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії, за його словами,  були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

«Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи», – зазначив Віутор Ляшко.

За словами Ляшка, зважаючи на суспільний резонанс, викликаний вибором фірми для проведення робіт, Мінздоров’я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. 

Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів

Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги забезпечити десять годин роботи мережі під час тривалих відключень світла.

Забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно, йдеться у заяві. 

«Вимоги НЦУ (Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. – «Главком») потребують чіткої взаємодії з енергетиками й повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання», – сказано у реакції мобільних операторів.

Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування

45% українців довірять уряду та президенту України Володимиру Зеленському. Про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту (НДІ).

«Довіра до уряду та президента В. Зеленського залишається відносно високою порівняно з опитуваннями, проведеними до початку повномасштабного вторгнення. З грудня 2021 року, коли довіра складала 18%, цей показник різко зріс після початку повномасштабного вторгнення та наразі стабілізувався на рівні 45%», – йдеться у дослідженні.

За даними опитування, Збройні Сили України продовжують мати велику довіру українців: 91% довіряють армії й жоден опитуваний не заявив про недовіру ЗСУ.

Читайте також: 

Теги: обмін Елла Лібанова росіяни Дмитро Пєсков цвинтар президент Україна кілер обмін полоненими тероризм путін Німеччина росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При покупці ковбаси треба звернути увагу на етикетку
Професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки
5 липня, 08:00
У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України
З 17-го липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків: подробиці
5 липня, 20:10
Наслідки ракетного обстрілу у Києві
«Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей». Зеленський про масовий обстріл Росії
8 липня, 11:48
США не дозволяли Україні використовувати Atacms для глибоких ударів по Росії
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
11 липня, 19:43
Найбільш чутні голоси підтримки на саміті НАТО Україна традиційно отримала від балтійських країн
Нардеп розповів, як українська делегація вичавила з НАТО обіцянку майбутнього членства
14 липня, 14:17
Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо позбавлення державних нагород
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
18 липня, 20:44
Лідери демократів сумніваються в тому, що віцепрезидентка зможе перемогти Трампа
Соратники Гарріс готуються до її висування як кандидата у президенти – Politico
20 липня, 05:21
Парад відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт
Британська розвідка пояснила, навіщо Росія скасувала парад флоту
26 липня, 18:26
Тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
30 липня, 09:34

Події в Україні

Ворог окупував Веселе на Донеччині – DeepState
Ворог окупував Веселе на Донеччині – DeepState
Існує загроза масованих обстрілів Херсонщини: влада області зробила попередження
Існує загроза масованих обстрілів Херсонщини: влада області зробила попередження
Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи
Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи
Пінопласт, фанера і поліетилен: в мережі показали російський безпілотник «Гербера»
Пінопласт, фанера і поліетилен: в мережі показали російський безпілотник «Гербера»
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Скандал із тендером в «Охматдиті» та обмін ув'язненими між Росією та США. Головне за 1 серпня
Скандал із тендером в «Охматдиті» та обмін ув'язненими між Росією та США. Головне за 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
36K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua