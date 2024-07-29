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Ізраїль порівняв Ердогана із Хусейном: МЗС Туреччини нагадало про Гітлера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ізраїль порівняв Ердогана із Хусейном: МЗС Туреччини нагадало про Гітлера
Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв президент Туреччини Реджеп Ердоган з іракським диктатором Саддамом Хусейном
фото: theindianwire.com

У турецькому МЗС переконані, що світова спільнота підтримає палестинців і їх не буде знищено

Міністерство закордонних справ (МЗС) Туреччини відреагувало на заяви міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який порівняв президента країни Реджепа Таїпа Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Про це йдеться в заяві МЗС, передає CNN Turk.

«Яким був кінець геноциду Гітлера, таким же буде і кінець геноциду Нетаньяху. Точно так само, як нацисти були притягнуті до відповідальності, ті, хто намагався знищити палестинців, також будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

У турецькому МЗС переконані, що світова спільнота підтримає палестинців і їх не буде знищено.

Як повідомлялося, глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв президент Туреччини Реджеп Ердоган з іракським диктатором Саддамом Хусейном за те, що він пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. 

«Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося», – написав очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац.

Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Ізраїль

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