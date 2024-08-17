Допомога від Великої Британії: Зеленський заявив, що «ситуація уповільнилась»

Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу

Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей. Те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась», – зауважив президент.

Зеленський пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити.

«Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці – увесь наш народ, – коли захищають свою незалежність», – сказав глава держави.

Він зауважив, що наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І, за словами президента, саме в цьому контексті, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.

«Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів», – підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу.

«Потрібно те, що дійсно змінює курс війни... Ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, – щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери», – підсумував він.

Заява Зеленського прозвучала на тлі повідомлення The Times про те, що США близько місяця не відповідають на запит Великої Британії щодо дозволу на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії.

Для отримання такого дозволу, потрібне схвалення союзників – Сполучених Штатів, Франції та третьої країни НАТО, яку не називають.

Водночас, джерела в уряді підкреслюють, що на таке рішення потрібен час, тому Британія не звинувачує США в навмисному затягуванні процесу.

Нагадаємо, британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються.

До слова, на Міністерство оборони Великої Британії очікує серйозне урізання лейбористським урядом бюджетних коштів, які виділяються на модернізацію армії. Про це пише видання Telegraph із посиланням на джерела в міністерстві.