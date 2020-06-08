У Дагестані забили палицею червонокнижного орла і зняли це на відео



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Занесений до Червоної книги степовий орел (Aquila nipalensis) є нечисленним видом

Кримінальної справи щодо автора відео порушено не було

У Дагестані місцевий житель з сином забили палицею степового орла, занесеного в Червону книгу. Чоловік зняв знущання на відео, а пізніше пояснив, що планувалося лише оглушити птаха, щоб витягнути його з капкану. Ролик публікує видання «Підйом».

На опублікованих кадрах видно, як хлопчик з металевою трубою у вигляді палиці завдає один за іншим удари птиці по голові, поки та намагається ухилитися і прикривається крилом. Поруч розташована клітина з куркою, орел – в капкані.

За інформацією видання, ролик зняв 49-річний житель селища Ікра Курахского району. За його словами, знущатися над птахом він не хотів. Навпаки, вони з сином намагалися звільнити орла з капкана. Чоловік уточнив, що у його сім’ї часто стали пропадати кури, в зв’язку з чим і було встановлено капкан – в нього хотіли піймати куницю. Виявивши в пастці орла, чоловік вирішив спочатку оглушити його трубою, а потім випустити на свободу. Щоб не переборщити з силою, чоловік нібито попросив зробити це сина. Автор відео стверджує, що птах вижив і сім’я його відпустила.

У регіональному управлінні МВС виданню повідомили, що за фактом події, знятого на відео, проводиться перевірка. Йде опитування свідків. Поліцейські сумніваються, що птицю дійсно випустили на свободу. Кримінальної справи щодо автора ролика порушено не було.

Занесений до Червоної книги степовий орел (Aquila nipalensis) є нечисленним видом. На це впливає як інтенсивне освоєння степової зони і зубожіння кормової бази, так і браконьєрство і руйнування гнізд птахів. Як правило, ці птахи уникають сільськогосподарських угідь і знаходять собі їжу в неосвоєних людьми землях.