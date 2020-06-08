Скорочення контингенту США у Німеччині стане подарунком Кремлю, – генерал Годжес



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«Кремль не зробив нічого, щоб заслужити такий подарунок… Не сталося змін у поведінці в Україні та Сирії, уздовж східного флангу НАТО та на Чорному морі, у Грузії» - Годжес

«Найбільше скорочення американської військової присутності у Європі вигідно для Росії» – генерал

Можливе скорочення на 30% контингенту Збройних сил США у Німеччини є помилковим політичним рішенням.

Про це заявив відставний американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США у Європі Бен Годжес у коментарі виданню Politico.

«Я переконаний, що це є величезною помилкою… Це є цілком політичним рішенням», – наголосив відставний тризірковий американський генерал.

Годжес також висловив переконання, що таке рішення президента США Дональда Трампа не ґрунтується на стратегічному аналізі та стало сюрпризом для Пентагону, Конгресу, американських дипломатів і військових у Європі, а також союзників по НАТО, особливо для Німеччини.

Годжес наголосив, що найбільше скорочення американської військової присутності у Європі вигідно для Росії.

«Кремль не зробив нічого, щоб заслужити такий подарунок… Не сталося змін у поведінці в Україні та Сирії, уздовж східного флангу НАТО та на Чорному морі, у Грузії», – заявив екскомандувач Сухопутних військ США у Європі.

Він нагадав, що йдеться про скорочення на 28% американського військового контингенту в Німеччини, який є ключовим у стратегії НАТО зі стримування агресора.

Годжес також вказав на значні фінансові та логістичні труднощі, щоб вивести американських військових з Європи в умовах пандемії.

Станом на 31 березня на території Німеччини перебувають 34 674 військовослужбовців ЗС США, включаючи 20 774 представників Сухопутних військ та 12 980 особового складу Військово-повітряних сил.

Як повідомлялося, напередодні з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

Нагадаємо, У Християнсько-демократичному союзі (ХДС), що входить до правлячої коаліції ФРН, розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території Німеччини.