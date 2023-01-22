Страуси й танки. Польський тижневик висміяв Шольца

Канцлер Німеччини затягує передачу Україні танків Leopard 2

Польське видання Wprost на своїй обкладинці зобразило в оточенні страусів канцлера Німеччини Олафа Шольца на танку, який сховав дуло в пісок.

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Це не перша карикатура на німецького канцлера через його позицію щод танків. Так, напередодні у соцмережах з'явилися дві картинки. Перша відображає дієслово scholzing («шольцінг») – від прізвища канцлера Німеччини Олафа Шольца. Воно означає «повідомлення про добрі наміри лише для того, щоб використати/знайти/винайти будь-яку уявну причину, щоб відтермінувати їх і/або запобігти їх реалізації».

На другій зображається об’єкт «шольцінга»: куля з маркуванням Leopard-2, прикріплена скотчем до равликової шкаралупи. «Леопард» – це танк німецького виробництва, який Берлін не хоче постачати Україні під час її спротиву в геноцидній війні, розв'язаній Росією.

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Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Морвавецький заявив, що Польща не буде чекати Німеччину, щоб поставити Україні танки, і готова створити «меншу коаліцію» країн для поставок Leopards.

Нагадаєм, як повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, Україна все ж отримає німецькі танки Leopard, наразі лише дискутується публічне подання цього рішення. Щодо танків він зауважив, наразі про рішення їх передати ще не оголосили на загал, проте консенсус уже сформований.

Раніше представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прокоментував небажання Німеччини надати Україні танки Leopard. Він заявив, що Берлін «проходить через свій власний процес» у цьому питанні.

Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.