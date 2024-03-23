Стрілянина у «Крокусі». Христо Грозєв висунув свою версію

Журналіст-розслідувач припустив, хто може стояти за терактом під Москвою

До теракту в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою може бути причетне терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ). Про це заявив керівник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в етері російського видання «Настоящее время».

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Журналіст нагадав, що про можливі теракти у Москві, зокрема на великих заходах, у тому числі концертах, 7 березня попереджало своїх громадян, які перебувають у Росії, посольство США. При цьому в повідомленні йшлося про те, що такі події можуть відбутися протягом 8-9 березня. Наступного дня аналогічні попередження для своїх громадян у Росії випустила Південна Корея та деякі європейські країни.

«Потрібно все-таки пов'язувати це з контекстом попередження, яке було кілька тижнів тому з американської сторони російській стороні. Попередження було досить конкретне, хоча російська сторона скаржилася, що воно «спільне», і стосувалося можливих терактів проти російських інтересів та громадян з боку ІДІЛ-К – це афганістанський осередок міжнародної терористичної організації ІДІЛ. Хоча російська сторона відповіла якось холодно і сказала, що це попередження вони не вважають серйозним, все-таки були арешти пари представників цієї організації на території Росії, за даними американської розвідки, протягом останніх двох тижнів. Отже, цілком можливо, що це пов'язано», – припустив Грозєв.

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На його думку, побічно цю версію підтверджує і заява координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, за словами якого США не мають підстав говорити про причетність України до теракту.

«Американський уряд уже зробив офіційну заяву, що вони не вважають можливою та ймовірною українську причетність до цієї справи. Вони б цього не зробили, не знаючи, хто реально причетний до цієї справи, бо надто швидко вони вийшли з таким визначенням. Я вважаю, що це швидке заперечення українського сліду з боку Білого дому означає, що Білий дім знає, швидше за все, хто саме стоїть за цим», – зауважив розслідувач.

При цьому він зазначив, що, якщо російська влада висуне як основну «малоймовірну», на його думку, версію про причетність до теракту України, це може свідчити вже про якусь активну роль спецслужб Росії в тому, що сталося: «Якщо зараз буде офіційне звинувачення з боку Слідчого комітету не в бік ІДІЛ, а в бік, скажімо, українських чи проукраїнських груп, то тоді вже треба розглянути варіант, що це може бути «операція під фальшивим прапором» – операція саме для відволікання уваги з боку російських спецслужб».

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол». ФСБ заявила, що терористи після вчиненого теракту у «Крокус Сіті Хол», нібито планували перейти російсько-український кордон і мали контакти на українській стороні.

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Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

До того ж у мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення «Крокус Сіті Хол». Судячи зі знімків, дах над залом, де були люди, завалився, рятувальники досі розбирають завали.