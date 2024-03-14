Стримати Росію та Китай: США планує використовувати військових у Арктиці

Business Insider: американських солдатів готують до військових операцій у холодному кліматі

Вашингтон почав звертати більше уваги на підготовку армії до війни в Арктиці і розпочав активне навчання солдатів діям у холодному кліматі, щоб кинути виклик Росії та Китаю. Про це пише Business Insider.

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Як пише видання, цей крок відображає стурбованість діяльністю Росії та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики для торгівлі, нових ресурсів і поширення влади на цю стратегічну територію. США вступають у нову еру напруженої стратегічної конкуренції в Арктиці, і чим більше суперників активні в регіоні, тим більше потенціалу для конфлікту.

Як стало відомо журналістам видання, у лютому на Алясці відбулися масштабні навчання. Солдат США привчали до екстремальних мінусових температур. Військові маневри проводилися з урахуванням Тихоокеанської армії неподалік Фербенкса (штат Аляска).

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«Місія в Арктиці, місія в умовах сильного холоду – це важливо для нашої армії, нашої країни та наших супротивників. Ми намагаємося зрозуміти, як треба діяти за таких умов», – цитує видання полковника Шона Лукаса.

У двотижневих тренуваннях JPMRC Alaska взяли участь понад 8 тис. військовослужбовців 11-ї повітряно-десантної дивізії, а також міжнародні союзники та партнери. JPMRC також здійснює ротацію на Гаваях для тренування в джунглях. Такі заходи є одними із нових навчань армії з бойової підготовки, вони проводяться лише три роки, і, за словами солдатів, це можливість для інновацій та експериментів.

Як пише Business Insider, армія США сподівається відновити свої «арктичні м’язи», які атрофувалися за останні 20 років. Це означає часткове посилення військової присутності в регіоні для зміцнення відносин із такими союзниками, як Канада та Данія. Це також означає використання цієї присутності для стримування Росії та Китаю.

Ще у 2021 році армія США опублікувала свою нову стратегію відновлення домінування в Арктиці, що, за задумом Вашингтона, обов'язково призведе до реорганізації сил і пріоритетів Пентагону. У документі сказано, що морський лід за Полярним колом тане вдвічі швидше, ніж у світі. Цей процес «відкриває нові можливості для видобутку природних ресурсів, створення морських маршрутів та комерційного рибальства».

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Арктика стане судноплавнішою, доступнішою, але залишиться непередбачуваною. Екстремальні коливання температури, зменшення вічної мерзлоти, викликають питання про те, як підтримувати інфраструктуру та стабільно рухатися водними шляхами та землею в цьому районі.

До слова, Сполучені Штати оголосили зоною свого контролю великі території морського шельфу в Арктиці, на які претендує також Росія. Як повідомляє Державний департамент США, йдеться про акваторії Арктики та Берингового моря загальною площею близько 1 млн км2, що майже вдвічі більше, наприклад, площі України. Формальною підставою для розширення зони контролю є міжнародні правила, що дозволяють державам поширювати правовий режим виключної економічної зони на прилеглий до неї континентальний шельф.

За даними Bloomberg, за рахунок розширення шельфу США хочуть отримати доступ до мінералів, необхідних для проєктів відновлюваної енергії та виробництва акумуляторів електромобілів, а також до родовищ нафти та газу. При цьому в коментарі агентству Держдеп заявив, що рішення «зачіпає географію, а не ресурси».

Раніше стало відомо, що Китай відкрив п'яту антарктичну дослідницьку станцію. Освоєння та захист полярних регіонів сприятиме розвитку всього людства. Про це, виступаючи з нагоди введення в експлуатацію китайської станції «Циньлін» в Антарктиді, заявив голова КНР Сі Цзіньпін. «Захист та експлуатація полярних регіонів дозволять зробити новий, ще більш значний внесок на благо людства, стимулювати формування людської спільноти з єдиною долею», - сказав китайський лідер. Раніше повідомлялося, що китайські фахівці розпочали експлуатацію антарктичної станції «Циньлін», розташованої в районі моря Росса.