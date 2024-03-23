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Росіяни звинуватили таджиків у теракті під Москвою. Реакція Таджикистану

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни звинуватили таджиків у теракті під Москвою. Реакція Таджикистану
«Крокус Сіті Хол» після теракту
фото: tass.ru

Таджицька сторона не отримувала від Кремля підтвердження про нібито причетність таджиків до теракту у «Крокусі»

Міністерство закордонних справ Таджикистану вважає інформацію про причетність своїх громадян до стрілянини у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол» фейковою. Про це відомство поінформувало в Telegram.

«Таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про наявну наразі фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану до теракту. У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, поширювану державними органами Росії», ‒ йдеться в повідомленні.

Також у МЗС додали, що поширення недостовірної інформації може завдати шкоди громадянам Таджикистану, які нині перебувають за межами країни.

Нагадаємо, що глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь в організації теракту у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро громадян Таджикистану.

Кількість загиблих унаслідок атаки на музичний центр «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї зросла до щонайменше 83 осіб. 

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Читайте також: Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
Теги: Таджикистан росія росіяни Москва теракт

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