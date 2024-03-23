Понад 90 осіб загинули внаслідок стрілянини у «Крокусі»: фото зсередини будівлі

Число жертв теракту під Москвою зростатиме

Унаслідок стрілянини в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою загинули щонайменше 93 людини. Ця цифра ще не остаточна. Про це повідомляє пропагандистське видання «Риа новости» з покликанням на дані слідчого комітету РФ.

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«Унаслідок теракту, за останніми даними, загинули 93 особи, це число ще зросте», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

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У мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення «Крокус Сіті Хол». Судячи зі знімків, дах над залом, де були люди, завалився, рятувальники досі розбирають завали.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.