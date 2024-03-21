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Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю
Атаки хуситів по кораблях мають на меті чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив операцію в Газі проти ХАМАСу
фото з відкритих джерел

В обмін на ненапад обидві країни мають надавати політичну підтримку хуситам у Раді Безпеки ООН

Єменські хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із планами ісламістського угруповання.

За даними співрозмовника журналістів, китайські та російські дипломати досягли відповідних домовленостей з одним із лідерів хуситів Мохаммедом Абдель Саламом в межах переговорів, які відбулися в Омані.

В обмін на це, як зазначає Bloomberg, обидві країни мають надавати політичну підтримку хуситам у Раді Безпеки ООН. Співрозмовник зазначив, що не зовсім зрозуміло, як ця підтримка буде проявлятися, але вона може включати блокування резолюцій, які стосуватимуться єменських хуситів.

Як йдеться в публікації, хоча хусити стверджують, що атакують судна, пов’язані з Ізраїлем, США та Великою Британією, однак вони неправильно ідентифікували деякі судна – і Росія та Китай, можливо, хотіли отримати гарантії від угруповання.

Атаки кораблів мають на меті чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив операцію в Газі проти ХАМАСу, хоча багато аналітиків, як зазначає Bloomberg, сумніваються, що хусити зупиняться навіть у разі припинення вогню.

Нагадаємо, єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року.

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Теги: росія Китай корабель

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