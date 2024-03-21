Єменські хусити дали обіцянку Росії та Китаю

Атаки хуситів по кораблях мають на меті чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив операцію в Газі проти ХАМАСу

В обмін на ненапад обидві країни мають надавати політичну підтримку хуситам у Раді Безпеки ООН

Єменські хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із планами ісламістського угруповання.

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За даними співрозмовника журналістів, китайські та російські дипломати досягли відповідних домовленостей з одним із лідерів хуситів Мохаммедом Абдель Саламом в межах переговорів, які відбулися в Омані.

В обмін на це, як зазначає Bloomberg, обидві країни мають надавати політичну підтримку хуситам у Раді Безпеки ООН. Співрозмовник зазначив, що не зовсім зрозуміло, як ця підтримка буде проявлятися, але вона може включати блокування резолюцій, які стосуватимуться єменських хуситів.

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Як йдеться в публікації, хоча хусити стверджують, що атакують судна, пов’язані з Ізраїлем, США та Великою Британією, однак вони неправильно ідентифікували деякі судна – і Росія та Китай, можливо, хотіли отримати гарантії від угруповання.

Атаки кораблів мають на меті чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив операцію в Газі проти ХАМАСу, хоча багато аналітиків, як зазначає Bloomberg, сумніваються, що хусити зупиняться навіть у разі припинення вогню.

Нагадаємо, єменські хусити-повстанці 6 березня вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року.