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Росія затримала учасників теракту в підмосковному «Крокусі»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія затримала учасників теракту в підмосковному «Крокусі»
«Крокус Сіті Хол» після теракту
фото: tass.ru

Росія знала про підготовку терактів у Москві заздалегідь

Глава ФСБ доповів російському диктатору Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь в організації теракту у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол». Про це повідомило пропагандистське видання «Риа Новости» з покликанням на службу Кремля.

«Глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі всіх чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в «Крокусі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, джерело в російській спецслужбі підтвердило виданню, що Росія справді отримувала інформацію від США про підготовку терактів у Москві. Ця інформація, за словами джерела, містила загальний характер, без будь-якої конкретизації.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок атаки на музичний центр «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї зросла до щонайменше 83 осіб. Раніше російські ЗМІ повідомляли про затримання двох підозрюваних у Брянській області. Зазначалося, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро громадян Таджикистану.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Читайте також: Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
Теги: росія росіяни Москва теракт

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