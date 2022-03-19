  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)

    Студенти провели акцію та звернулися до світової спільноти - Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти провели акцію та звернулися до світової спільноти
    фото: glavcom.uа

    У хорватському місті Спліт відбулася демонстрація студентів

    У Хорватії студенти європейської програми обмінів Erasmus, закликали закрити небо над Україною й допомогти зупинити російську агресію. У хорватському місті Спліт пройшла демонстрація із закликом «Close the sky over Ukraine», інформує «Главком».

    У акції взяли участь понад сто учасників із різних європейських країн – з Польщі, з Німеччини, з Чехії, Словаччини, Італії, Македонії, США, Румунії, Швейцарії, Австрії, Республіки Молдова, Іспанії, України, Бразилії, Хорватії.

    Автор: Главком

    Студенти йшли маршем центром міста й скандували «закрийте небо над Україною», «За Україну», «зупиніть війну».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)
    фото: glavcom.uа

    Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

    До слова, закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва. Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів.

    Читайте також: Михайло Подоляк: Закрийте небо над Україною. Тоді ми не будемо вести переговори з Путіним
    Теги: росія окупанти акція війна Європа студенти Хорватія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)