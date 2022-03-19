Студенти Європи вимагають закрити небо над над Україною (фото, відео)

Студенти провели акцію та звернулися до світової спільноти

У хорватському місті Спліт відбулася демонстрація студентів

У Хорватії студенти європейської програми обмінів Erasmus, закликали закрити небо над Україною й допомогти зупинити російську агресію. У хорватському місті Спліт пройшла демонстрація із закликом «Close the sky over Ukraine», інформує «Главком».

У акції взяли участь понад сто учасників із різних європейських країн – з Польщі, з Німеччини, з Чехії, Словаччини, Італії, Македонії, США, Румунії, Швейцарії, Австрії, Республіки Молдова, Іспанії, України, Бразилії, Хорватії.

Автор: Главком

Студенти йшли маршем центром міста й скандували «закрийте небо над Україною», «За Україну», «зупиніть війну».

Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

До слова, закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва. Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів.