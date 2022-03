Литва та Латвія закликають закрити небо над Україною

Закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва.

Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів. Про це йдеться в Твіттері парламенту Литви.

«Парламент одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову смерть мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe