Литва та Латвія закликають закрити небо над Україною

Литва та Латвія закликають країни-члени НАТО та ЄС посилити підтримку України шляхом постачання військової техніки та оборонної зброї, які дозволяють Україні захистити свою територію від агресії

Закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва.

Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів. Про це йдеться в Твіттері парламенту Литви.

«Парламент одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову смерть мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe — Seimas #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

«Цією заявою парламентарії Литви висловлюють свою підтримку Україні, її захисникам і народу України у боротьбі проти Росії», — написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, закликаввши ініші країни доєднатися до рішення про безпольотну зону.

На сайті сейму Латвії вказано, що у відповідній заяві, підготовленій комісією із закордонних справ Латвії, наголошується: безпольотна зона над Україною необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.

Водночас євродепутати закликають якнайшвидше вжити заходів для забезпечення безпечної роботи гуманітарних коридорів на території України.

Сейм Латвії закликає світ закрити свій повітряний простір і порти для літаків і кораблів Російської Федерації, а країни-члени НАТО та ЄС посилити підтримку України шляхом постачання військової техніки та оборонної зброї, які дозволяють Україні захистити свою територію від агресії.

У заяві парламентарі закликають Європейський Союз посилити санкції проти Російської Федерації, поки вона не припинить свою загарбницьку війну проти України та не виведе свої війська з України, а також вказує, що санкції мають бути поширені на Білорусь, яка несе співвідповідальність у війні Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський упродовж усього часу війни закликав країни НАТО допомогти Україні закрити небо над країною на тлі бомбардувань росіян. 16 березня глава держави виступив перед Конгресом США та заявив, що хоче створити новий союз. Обʼєднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха та катастрофи.

Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

Крім того, 16 березня стало відомо, що Україна приєдналась до «енергетичного Євросоюзу».