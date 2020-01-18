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    У світі

    Американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу

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    <p>У Китаї виявили невідомий вид пневмонії від якої постраждали десятки людей</p> - Американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу

    У Китаї виявили невідомий вид пневмонії від якої постраждали десятки людей

    Приїжджі будуть заповнювати анкети і проходити сканування

    Аеропорти в США перевіряють китайців на наявність невідомого вірусу, схожого на пневмонію, від якого вже померли дві людини. У Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі почнуть перевіряти пасажирів, що прибувають з Ухані, повідомляє The New York Times

    Мандрівники будуть заповнювати анкети, щоб дізнатися чи є у них підозрілі симптоми. Також будуть використовуватися сканери для перевірки здоров’я приїжджих. Люди з ознаками хвороби будуть додатково обстежені в лікарні спільно з тими, хто контактував з ними в літаку.

    «Це серйозна ситуація, до якої треба бути готовими», – сказала директор Національного центру імунізації і респіраторних захворювань Ненсі Мессоньє. 

    У той же час вона вважає, що на даний момент ризик масової вірусної інфекції низький. 

    У США з Ухані їздять близько 60-65 тисяч людей на рік. Протягом наступних кількох тижнів близько 5 тисяч пасажирів, ймовірно, будуть перевірені на наявність ознак інфекції.

    палах захворювання виявлена в кінці грудня. У Китаї померли дві людини, заражені коронавірусом. Більшість людей заразилися від тварин на уханьському ринку, де продають морепродукти і м’ясо.

    У Китаї вже починають побоюватися можливого повторення атипової пневмонії, яку вперше виявили в країні в 2002 році. З листопада 2002 року по липень 2003 вірус поширився в 37 країнах світу, заразив більше 8 тисяч людей, а його жертвами стали 774 людини. 

    Симптоми пневмонії – лихоманка, кашель, сильна головний біль, запаморочення і не тільки.

    Нагадаємо, у Вінницькій області зафіксували штам «свинячого грипу» H3N2.

    Як повідомлялося, на Миколаївщині чоловік захворів на важку форму сказу після укусу собаки.

    США Китай хвороби вірус
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