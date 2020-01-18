Американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу



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У Китаї виявили невідомий вид пневмонії від якої постраждали десятки людей

Приїжджі будуть заповнювати анкети і проходити сканування

Аеропорти в США перевіряють китайців на наявність невідомого вірусу, схожого на пневмонію, від якого вже померли дві людини. У Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі почнуть перевіряти пасажирів, що прибувають з Ухані, повідомляє The New York Times.

Мандрівники будуть заповнювати анкети, щоб дізнатися чи є у них підозрілі симптоми. Також будуть використовуватися сканери для перевірки здоров’я приїжджих. Люди з ознаками хвороби будуть додатково обстежені в лікарні спільно з тими, хто контактував з ними в літаку.

«Це серйозна ситуація, до якої треба бути готовими», – сказала директор Національного центру імунізації і респіраторних захворювань Ненсі Мессоньє.

У той же час вона вважає, що на даний момент ризик масової вірусної інфекції низький.

У США з Ухані їздять близько 60-65 тисяч людей на рік. Протягом наступних кількох тижнів близько 5 тисяч пасажирів, ймовірно, будуть перевірені на наявність ознак інфекції.

палах захворювання виявлена в кінці грудня. У Китаї померли дві людини, заражені коронавірусом. Більшість людей заразилися від тварин на уханьському ринку, де продають морепродукти і м’ясо.

У Китаї вже починають побоюватися можливого повторення атипової пневмонії, яку вперше виявили в країні в 2002 році. З листопада 2002 року по липень 2003 вірус поширився в 37 країнах світу, заразив більше 8 тисяч людей, а його жертвами стали 774 людини.

Симптоми пневмонії – лихоманка, кашель, сильна головний біль, запаморочення і не тільки.

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