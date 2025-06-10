Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох
Вчені пояснили, чому стає темним світовий океан і чим це загрожує
фото із відкритих джерел

Понад п'ята частина Світового океану потемніла за останні два десятиліття

За останні 20 років понад п'ята частина світового океану потемніла. Таких висновків дійшли вчені з британського Плімутського університету. Потемніння океану відбувається, коли зміни у верхньому шарі води ускладнюють потрапляння сонячного світла вглиб океану. Цей верхній шар води є середовищем існування для 90% морських мешканців і має вирішальне значення для підтримки біогеохімічних циклів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

У дослідженні йдеться, що з 2003-го по 2022-й рік потемнів 21% світового океану. Як припустили вчені, цей процес пов'язаний з такими факторами, як зміни в динаміці цвітіння водоростей і коливання температури поверхні моря.

Це особливо помітно в прибережних районах, де на поверхню піднімаються багаті поживними речовинами води, а також великі стоки з суші – дощі змивають у море побічні продукти сільського господарства, підживлюючи цвітіння фітопланктону.

У відкритому океані потемніння, можливо, спричинене підвищенням температури поверхні води, що призвело до зростання чисельності планктону, який блокує сонячне світло.

Дослідження виявило, що глибина фотичної зони (освітлюваної сонцем верхньої водної товщі), 9% океану, скоротилася більш ніж на 50 м – а це площа, яку можна порівняти з площею Африканського материка. Ще для 2,6% океану вона скоротилася на 100 м.

Найсильніші зміни глибини фотичної зони було зафіксовано в північній частині Гольфстріму, в Арктиці та Антарктиці – регіонах, де особливо помітні результати змін клімату. Потемніння також широко розповсюджене в прибережних зонах і замкнутих морях.

Однак дослідники зазначили, що потемніння охоплює не тільки прибережні, а й відкриті ділянки океану. Однак не всі регіони темніють: приблизно 10% океану, навпаки, стали світлішими за той самий період. За словами вчених, така змішана картина відображає складність океанічних систем і безліч чинників, що впливають на прозорість води.

Хоча точні наслідки змін поки що не до кінця зрозумілі, вчені попередили, що це може зачепити велику кількість морських видів і екосистем.

Як прокоментував Томас Девіс, викладач збереження морського середовища з Плімутського університету, результати підтверджують, що такі зміни «зменшують простір, де можуть виживати й розмножуватися тварини, які залежать від світла сонця і місяця».

Девіс попередив, що потемніння океану може вплинути на повітря, яким ми дихаємо, рибу, яку ми їмо, і здатність планети боротися зі зміною клімату.

«Наші висновки – це справжній привід для занепокоєння», – наголосив учений. Професор Тім Сміт, голова відділу з морської біогеохімії та спостережень у Плімутській морській лабораторії, додав, що деякі морські тварини, які залежать від світла, можуть почати підніматися ближче до поверхні, а це посилить конкуренцію за їжу та інші ресурси. «Це може призвести до фундаментальних змін усієї морської екосистеми», – пояснив він.

Нагадаємо, німецькі вчені з Інституту Фраунгофера пропонують революційне рішення для зберігання відновлюваної енергії – гігантські бетонні сфери, занурені на дно океану. Сфери діаметром близько 9 метрів та вагою 400 тонн розміщуються на глибині 600–800 метрів. Порожня сфера вважається повністю зарядженою: при відкритті клапана морська вода надходить усередину, обертаючи турбіну, яка виробляє електроенергію. Для перезаряджання вода викачується назад з використанням енергії з мережі.

Теги: клімат вода наука повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 травня – День вишиванки в Україні
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 05:00
СОО компанії Олександр Мироненко розказав, як війна та CBAM змінюють енергостратегію компанії
$44 млн у газ і сонце: «Метінвест» страхує виробництво від нових блекаутів
15 травня, 14:11
Прогноз погоди на 15 травня
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 06:00
Зеленський доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями
Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами
21 травня, 20:52
Чи можна скласти прогноз закінчення війни з допомогою математичних інструментів? На фото Рассел Кроу в ролі математика який заснував сучасну теорію ігор, та український воїн
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
24 травня, 20:13
Аномально холодна весна не сильно вплинула на квітування каштанів
Київські каштани зникають: вчений пояснив, що відбувається із символом столиці
29 травня, 10:46
Обмеження руху буде введено для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни
У столиці введено обмеження на рух вантажівок: в чому причина
4 червня, 16:44
Криниця, де зафіксували гарячу воду
На Львівщині температура води в криниці піднялася до 40°С
7 червня, 21:10
У місті Енгельс Саратовської області росії горить нафтобаза «Комбінат Кристал»
У російському Енгельсі третій день горить атакована дронами нафтобаза
8 червня, 16:58

Соціум

Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох
Світовий океан стрімко темнішає: науковці б'ють на сполох
Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, назвав мотив
16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, назвав мотив
Батько Маска розхвалив Путіна
Батько Маска розхвалив Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
88K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
40K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
27K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua