На Львівщині температура води в криниці піднялася до 40°С

Рятувальники відкачали воду з колодязя, її скерували до лабораторії на аналіз

У селі Розвадів на Львівщині в одній з місцевих криниць температура води піднялася до понад 40°С. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У будинку, біля якого розташована криниця, наразі ніхто не проживає. Тож до сільради звернулася жителька, яка доглядає за домом. На цій вулиці тепла вода в колодязі з’явилася вперше, каже голова Розвадівської громади Роман Сидор.

«Дійсно, в криниці нагріта вода до 41 градуса, тому що ми міряли температуру. У сусідніх колодязях вода холодна залишалася, така як є. Тобто зразу видно, що то якась аномалія. Ми викликали МНС, приїхали, подивилися. Викликали газову. Поміряли загазованість, загазованості не було. Єдине – там був кинутий мотор, насос електричний. І є підозра, що він десь замикав і від того нагрівалася вода», – каже Роман Сидор.

У 2023 році у Розвадові стався витік природного газу. Через це тоді у селі утворилися своєрідні «гейзери», які били з-під землі. Та поки що ознак нової небезпеки через підвищення температури води у криниці немає, пояснює доцент кафедри екологічної та інженерної геології університету Франка Василь Дяків.

«За таким феноменом треба вести моніторинг, тобто дивитися, як змінюється температура, чи не підвищується, чи не підвищується рівень, як змінюється хімічний склад. Поки ознак того, що є якась небезпека, немає. Якщо був такий випадок із грязьовим вулканізмом, то не можна виключати повторення такого феномену, але поки що, повторюю, таких небезпек не спостерігається. Зараз лише зафіксовано, що є підвищена температура. Треба виключити фактор техногенного впливу, скажімо, із неполадкою електрообладнання», – говорить науковець.

Начальник відділу зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Олег Хомич каже, що крім температури ця вода нічим не вирізняється.

«Саме така вода, що виявили в криниці, вона нічим не загрожує. Органолептичні її властивості такі самі, як просто в підігрітої теплої води. За деякими даними, село Розвадів розташоване якраз на місці розлому земної кори і такі явища там можливі», – зазначає Олег Хомич.

«Якась аномалія»: на Львівщині температура води в криниці піднялася до понад 40°С

Якщо подібні випадки повторяться, Олег Хомич радить звертатися до управління ДСНС. Наразі воду з криниці відправили в лабораторію на аналіз.

Нагадаємо, еколог назвав регіони України, у яких найбільше забруднена вода.

Також Єврокомісія закликатиме країни ЄС скоротити до 2030 року обсяг споживання води хоча б на 10% в умовах загрози більш тривалих та масштабних посух на тлі глобальної зміни клімату.