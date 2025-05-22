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Океан стане акумулятором: Німеччина створює підводні хранилища

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Океан стане акумулятором: Німеччина створює підводні хранилища
Сфери діаметром близько 9 метрів та вагою 400 тонн розміщуються на глибині 600–800 метрів
фото: Fraunhofer

Підводні енергетичні сховища Німеччини можуть стати наступним гігантом зберігання енергії у світі

Німецькі вчені з Інституту Фраунгофера пропонують революційне рішення для зберігання відновлюваної енергії – гігантські бетонні сфери, занурені на дно океану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Сфери діаметром близько 9 метрів та вагою 400 тонн розміщуються на глибині 600–800 метрів. Порожня сфера вважається повністю зарядженою: при відкритті клапана морська вода надходить усередину, обертаючи турбіну, яка виробляє електроенергію. Для перезаряджання вода викачується назад з використанням енергії з мережі.

Технологію успішно протестували в озері Констанц у Європі, а до кінця 2026 року повномасштабний прототип, надрукований на 3D-принтері, буде розгорнутий біля узбережжя Лонг-Біч, Каліфорнія, в рамках проекту Міненерго США вартістю $4 млн.

Океан стане акумулятором: Німеччина створює підводні хранилища фото 1

Кожна сфера здатна виробляти 0,5 мегавата і зберігати 0,4 мегават-години енергії – достатньо для забезпечення середнього американського будинку на два тижні. Надалі вчені планують збільшити розмір сфер до 30 метрів у діаметрі. За оцінками Фраунгофера, система StEnSea може забезпечити глобальну ємність зберігання енергії в 817 тис гігават-годин, що вистачить для живлення 75 мільйонів будинків у Німеччині, Франції та Великій Британії протягом року.

Вартість зберігання оцінюється в 4,6 євроцента за кіловат-годину, а початкові інвестиції – близько 158 євро за кіловат-годину ємності. Підводні сфери можна розміщувати у різних точках світу, що робить таке рішення досить гнучким.

До слова, для уникнення енергетичної кризи влітку Україні слід переглянути чинні прайс-кепи. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, чинна модель граничних цін створює серйозні перешкоди для імпорту електроенергії в пікові години доби.

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Теги: енергетика Німеччина інвестиції вчені

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