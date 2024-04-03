Контракти на війну або депортація: таджицький політик попередив своїх співгромадян у РФ

Мухіддін Кабірі підкреслив, що таджики у РФ можуть легко стати жертвою атак не лише з боку звичайних росіян, а й наразитися на гнів тамтешніх правоохоронців

Таджикам у РФ потрібно поводитись зважено, адже усі вони де-факто підозрювані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

Таджицький політик наголосив, що наполягає на поверненні додому усіх громадян своєї країни без винятків. Причиною він назвав підіймання у РФ хвилі мігрантофобії – зокрема і таджикофобії.

«У майбутньому вони всі ризикують опинитися у дуже складній ситуації, коли доведеться усім доводити у РФ лояльність та патріотизм. А їм можуть у відповідь сказати підписати контракти, якщо не хочуть бути депортованими. Щоби йшли в Україну воювати на російському боці», – повідомив він.

Кабірі додав, що у Таджикистані «складно, немає жодних перспектив», але, за його словами, президент країни Емомалі Рахмон усіх не кине за ґрати.

«У нас усього 7-8 в’язниць, а в Росії їх навпаки багато. До того ж тепер вони уже наполовину порожні, адже злочинців відрядили на війну з українцями», – розповів політик.

Мухіддін Кабірі підкреслив, що таджики у РФ можуть легко стати жертвою атак не лише з боку звичайних росіян, а й наразитися на гнів тамтешніх правоохоронців. Він зазначив, що права пересічного таджика в країні-агресорці захистити нікому, і додав, що влада у Таджикистані теж вирішила стояти осторонь.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, таджицька діаспора закидала кортеж президента Таджикистану Емомалі Рахмона яйцями в Берліні, причому одне з них влучило у шибку з боку, де він сидів. Мухіддін Кабірі розповів, що в момент атаки яйцями кортеж уже от-от мав припаркуватися біля резиденції канцлера Німеччини Олафа Шольца. У підсумку Рахмон прибув до резиденції Шольца на брудному авто.