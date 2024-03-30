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Таджицький опозиціонер розказав про конфуз, в який утрапив президент Рахмон перед канцлером Шольцом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Таджицький опозиціонер розказав про конфуз, в який утрапив президент Рахмон перед канцлером Шольцом
Рахмон не міг пробачити ганьби і пригрозив конфіскувати майно родичів представників таджицької діаспори у Німеччині
фото з відкритих джерел

Мухіддін Кабірі: Таджицька діаспора закидала кортеж президента яйцями

Таджицька діаспора закидала кортеж президента Таджикистану Емомалі Рахмона яйцями в Берліні, причому одне з них влучило у шибку з боку, де він сидів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

«Два місяці тому був уже в Берліні. Таджицька діаспора дуже гідно його зустріла там. Закидала кортеж яйцями. Одне яйце потрапило якраз у шибку вікна з боку, де сидів сам Рахмон», – розповів він.

Демонстрація таджицької діаспори під час приїзду Рахмона у Берлін у жовтні минулого року. На іншому фото Рахмон виходить зі свого авто, на склі якого видно сліди від розбитих яєць
Демонстрація таджицької діаспори під час приїзду Рахмона у Берлін у жовтні минулого року. На іншому фото Рахмон виходить зі свого авто, на склі якого видно сліди від розбитих яєць
колаж: Фергана

Кабірі додав, що в момент атаки яйцями кортеж уже от-от мав припаркуватися біля резиденції канцлера Німеччини Олафа Шольца. У підсумку Рахмон прибув до резиденції Шольца на брудному авто.

«Просто так цього пробачити він не міг. Перед черговою поїздкою до Європи Рахмон наказав скласти список майна наших родичів у Таджикистані: у кого що є – будинок, авто, або квартира», – повідомив лідер політсили Таджикистану.

Кабірі також додав, що Емомалі Рахмон пригрозив конфіскувати це майно у випадку, якщо відбудуться протести діаспори чи його автівку знову закидають яйцями.

Нагадаємо, президент Таджикистану Емомалі Рахмон одним з перших привітав російського диктатора з перемогою на «виборах». Він сказав, що результати виборів є «ще одним яскравим підтвердженням високого політичного авторитету та широкої підтримки російським суспільством державного курсу».

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Теги: партії Таджикистан діаспора президент Берлін Олаф Шольц

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