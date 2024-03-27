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Сійярто розповів, чому Угорщина й досі видає росіянам візи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сійярто розповів, чому Угорщина й досі видає росіянам візи
Угорщина не відмовляє росіянам у видачі віз
фото із відкритих джерел

Міністр закордонних справ: Угорщина без проблем видає візи російським мандрівникам

Угорщина не створює перешкод росіянам у видачі шенгенських віз та вітає будь-яких гостей, незалежно від того, звідки вони приїхали, заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків країни Петер Сійярто. За його словами, які цитує державне пропагандистське агентство «Тасс», методологія видачі віз не змінювалася.

«Звичайно, ми надаємо візи для російських мандрівників без жодних проблем. Ми не змінювали методологію видачі віз. Ми не маємо жодної дискримінації щодо громадян Росії», – заявив Сійярто. Він зазначив, що Угорщина має лише одну вимогу щодо туристів – дотримання правил та положень країни. Міністр запевнив, що у такому разі у гостей не буде жодних проблем.

За словами Сійярто, продовжує діяти угода про аутсорсинг у Росії із візовим центром. Запит на отримання візи можна подати по всій країні. Він додав, що угорська сторона надає передбачуваний графік, що може зайняти процедура, а також чітко пояснює, що необхідно надати.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «Тасс» заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною. Сійярто, який напередодні відвідав Сочі, сказав роспропаганді, що Угорщина закликатиме своїх колег та союзників «утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни». Посадовець заявив, що у Європі стає «все більше і більше людей», які схильні «виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації».

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Теги: росія міністр візи Угорщина протест росіяни Сійярто

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