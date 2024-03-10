Росія розконсервувала до 40% танкових резервів – ISW

Окупанти здебільшого відновлюють і модернізують танки, взяті зі сховищ, а не виробляють нові

Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів зі сховищ під відкритим небом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Старша наукова співробітниця програми «Росія і Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається «гірша» і «непридатна до експлуатації» техніка.

Массікот вважає, що залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років, якщо Росія збереже нинішній темп наступальних операцій.

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Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлення і модернізацію танків, взятих зі сховищ, а не нове виробництво.

Це свідчить про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Аналітики вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.

Нагадаємо, Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії.

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Раніше ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць. Згідно із звітом міністерства оборони Великої Британії, російська оборонно-промислова база може щомісяця виробляти не менше 100 основних бойових танків.

До слова, у січні видання Forbes писало, що Р\російські армія у атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.