Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія розконсервувала до 40% танкових резервів – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія розконсервувала до 40% танкових резервів – ISW
Росіяни використовують техніку зі сховищ для підтримки бойових дій
фото з відкритих джерел

Окупанти здебільшого відновлюють і модернізують танки, взяті зі сховищ, а не виробляють нові

Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів зі сховищ під відкритим небом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Старша наукова співробітниця програми «Росія і Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається «гірша» і «непридатна до експлуатації» техніка. 

Массікот вважає, що залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років, якщо Росія збереже нинішній темп наступальних операцій. 

Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлення і модернізацію танків, взятих зі сховищ, а не нове виробництво. 

Це свідчить про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Аналітики вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.

Нагадаємо, Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії.

Раніше ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць. Згідно із звітом міністерства оборони Великої Британії, російська оборонно-промислова база може щомісяця виробляти не менше 100 основних бойових танків.

До слова, у січні видання Forbes писало, що Р\російські армія у атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.

Читайте також: Чому виникли негативні тенденції в російському ВПК
Теги: росія армія військові танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна
Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину
19 лютого, 04:20
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
29 лютого, 02:51
Пєсков заявив, що Україна відмовилася від миру на вимогу англосаксів
Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною
11 лютого, 14:32
Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону, 15 лютого 2024
Українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин»
15 лютого, 13:06
Обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан
Російська влада планує заборонити експорт бензину
27 лютого, 09:05
Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна
У столиці ділки продавали крадене майно однієї з бригад Тероборони Києва
28 лютого, 13:06
Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство»
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
7 березня, 08:16
Третій китайський авіаносець Fujian все ще на стадії випробовувань
Китай активно будує свій четвертий авіаносець – ЗМІ
7 березня, 18:07
Літак-розвідник Gulfstream S102B пролетів біля кордонів Калінінградської області
Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії
Сьогодні, 02:29

Соціум

Росія розконсервувала до 40% танкових резервів – ISW
Росія розконсервувала до 40% танкових резервів – ISW
Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії
Швеція вперше після вступу в НАТО здійснила військовий політ біля Росії
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Ватикан пояснив його слова
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Ватикан пояснив його слова
Протести посиляться. Туск не домовився з фермерами
Протести посиляться. Туск не домовився з фермерами
Дубай частково пішов під воду через сильні зливи (фото, відео)
Дубай частково пішов під воду через сильні зливи (фото, відео)
У Москві силовики РФ вбили громадян Казахстану: Астана відреагувала
У Москві силовики РФ вбили громадян Казахстану: Астана відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
17K
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
11K
Вперше за всі роки українських досліджень Антарктики: полярники зафіксували фінвала
9412
ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови Центру протидії корупції Шабуніна
9060
В одній із областей України зафіксували спалах небезпечної недуги, вже є летальний випадок
8884
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Вчора, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua