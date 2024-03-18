Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях

Усі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії

Кремль включив усі окуповані території України до Південного військового округ РФ

Російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі «Еспресо».

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«Поки на окупованих територіях відбувається призов, це фактично скрита мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі приблизно 53 чоловіків забрали. А от зараз воно почнеться моцно, саме тому вони нині уточнюють дані, бо під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля. Військовий облік поновлено, окрім цього поновлення відбулася ще одна річ, коли декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ», – повідомив радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, тепер всі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ.

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«Це означає, що призов йде абсолютно у рамках російської бюрократії. Якщо восени це було не так, сама по собі «Л/ДНР» та інше, то на сьогодні це повністю централізований російський процес. Тобто це буде по-справжньому і без всіляких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно та за абсолютної підтримки іншого населення», – резюмував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що росіяни одразу після «виборів» хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на окупованих територіях.

За повідомленням Інститут вивчення війни, Росія починає відкрито говорити про плани щодо репресій проти українських громадян на Тимчасово окупованих територіях.