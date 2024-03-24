Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту

У підмосковному музичному центрі на момент теракту було приблизно шість тисяч людей

«Крокус Сіті Хол» охороняли понад 30 людей, однак усі вони працювали без зброї. Про це в коментарі російським пропагандистам розповів Араз Агаларов – власник музичного центру, у якому 22 березня сталася стрілянина.

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«У будь-якому місці, якщо люди в камуфляжі виходять з машини з чотирма Калашниковими (автоматами Калашникова, – «Главком») і починають усіх розстрілювати, причому було знайдено кілька обойм, на мою думку, 600 гільз, то треба усвідомлювати, що ніяка служба безпеки з цим... Це військова операція, яка, по суті, була здійснена диверсантами. Ну що може зробити служба безпеки?», – коментує Алагаров.

За його словами, один охоронець центру зараз вважається безвісти зниклим, ще один, який працював біля одного з входів до будівлі, – був тяжко поранений.

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«Вони (охоронці, – «Главком») підтримували кілька годин залу в такому стані, що не було обвалення, щоб люди мали змогу вийти. Тому що шість тисяч людей за 2-3 хвилини вийти із зали не можуть. Тим більше, терористи практично на всіх виходах розстрілювали людей, що виходять», – розповів власник «Крокус Сіті».

Він зазначив, що наразі фінально оцінити збитки неможливо і чи відновлюватимуть зал – невідомо.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.