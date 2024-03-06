Вибух на ТЕЦ. Росія запровадила режим надзвичайної ситуації у сибірському регіоні

Місто, в якому температура у березні опускалася до -26 залишилося без тепла

Через вибух на Шагонарській ТЕЦ, що стався у ніч на 6 березня, у російській Туві влада запровадила надзвичайни стан. Про це пишуть росЗМІ.

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У місті мешкає близько 12 тис. осіб, 4000 з яких залишилися без гарячої води. Цього тижня вночі температура повітря опускалася до –26, сьогодні вдень обіцяють –10.

Що відомо про вибух

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Повідомлення про вибух у котельні ПЕК-4 міста Шагонар Улуг-Хемського району надійшло до рятувальників о 08:49 ранку за місцевим часом.

За даними регіонального главку міністерства надзвичайних ситуацій, у будівлі котельні почалася пожежа, утворилося сильне задимлення. Вибух стався у місці паливоподачі зі стрічковим контейнером, котли котельні не постраждали, повідомила адміністрація Улуг-Хемського району на своїй сторінці у «Вконтанті».

У будівлі котельні почалася пожежа, утворилося сильне задимлення

Згодом пожежа була локалізована на площі 50 кв. м.

Шагонар прибув вертоліт санавіації, на ньому евакуюють 15 постраждалих.

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Після надходження інформації про подію на місце прибули розрахунки 17-ї пожежно-рятувальної частини у кількості семеро осіб та 4 одиниць техніки. На місце також було направлено оперативну групу ГУ МНС Росії по Республіці Тива.

На місце події приїхав голова Туви, створено оперативний штаб.

Слідче управління Росії по Республіці Тива порушило кримінальну. Заняття в освітніх закладах Шагонара у Туві припинено, оскільки температура повітря в регіоні мінусова, повідомила міністр освіти республіки Олена Хардикова.

У Туві запровадили режим надзвичайного стану регіонального значення.

Як повідомлялося, 6 березня в російській республіці Тива стався вибух на Шагонарській ТЕЦ, унаслідок якого постраждали люди. 18 людей госпіталізовано. Шість перебувають у тяжкому стані. Дев'ятеро – у стані середньої тяжкості. Ще в трьох стан ближчий до задовільного