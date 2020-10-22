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    Вчені з США назвали несподівану небезпеку вакцин проти коронавірусу

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    В цей час досліджуються можливі механізми побічного ефекту - Вчені з США назвали несподівану небезпеку вакцин проти коронавірусу
    В цей час досліджуються можливі механізми побічного ефекту

    Вакцини проти Covid-19, що проходять клінічні випробування, містять компоненти, які можуть збільшити ризик зараження ВІЛ

    Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско попередили, що чотири аденовірусні вакцини проти Covid-19, що проходять клінічні випробування, містять компоненти, які можуть збільшити ризик зараження ВІЛ при безпосередньому контакті з інфікованими біологічними рідинами. Про несподівану небезпеку препарату повідомляється в статті, опублікованій в журналі The Lancet.

    Причиною цього дослідники називають присутність рекомбінантного аденовірусу людини Ad5, який грає роль вектора, тобто постачальника коронавірусного білка, проти якого формується імунна відповідь. Таким білком служить S-білок (білок «шип»), який зв'язується з людським рецептором АСЕ2 і проникає всередину клітин. Різні аденовірусні вектори безпечні, а самі аденовіруси викликають звичайну застуду.

    Однак конкретні аденовірусні вектори Ad5 раніше використовувалися вченими для створення вакцини проти ВІЛ, і випробування препарату показали, що він викликав цілком протилежний ефект, збільшуючи ймовірність зараження ВІЛ. Хоча механізм досі не ясний, передбачається, що ефект якось пов'язаний з підвищеною активацією імунної системи, що надає ВІЛ більше клітин для зараження. Однак для цього потрібно, щоб якась кількість ВІЛ вже потрапило в організм людини.

    Розробники вакцин заявляють, що знають про ризик, але підкреслюють, що відмова від вектора Ad5 може бути не найкращим рішенням, оскільки він забезпечує хорошу імунну відповідь проти коронавірусу. В цей час досліджуються можливі механізми побічного ефекту.

    Нагадаємо, що вчені виявили, що популярні заходи проти коронавірусу виявилися неефективними.

    США вакцинація час коронавірус
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