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    Степанов повідомив скільки коштуватиме виготовлення української вакцини від Covid-19

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    Міністр зазначив, що держава повністю профінансує виготовлення вакцини. - Степанов повідомив скільки коштуватиме виготовлення української вакцини від Covid-19
    Міністр зазначив, що держава повністю профінансує виготовлення вакцини.

    Українська вакцина коштуватиме державі 100-150 млн грн, - МОЗ

    Виготовлення української вакцини буде коштувати 100-150 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо ми перекладемо на гривні, то це буде коштувати, ми розуміємо, більше 100-150 млн грн», – сказав Степанов.

    Міністр зазначив, що держава повністю профінансує виготовлення вакцини.

    Нагадаємо, МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені.

    Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    До слова, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень. 

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