Степанов повідомив скільки коштуватиме виготовлення української вакцини від Covid-19



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Міністр зазначив, що держава повністю профінансує виготовлення вакцини.

Українська вакцина коштуватиме державі 100-150 млн грн, - МОЗ

Виготовлення української вакцини буде коштувати 100-150 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо ми перекладемо на гривні, то це буде коштувати, ми розуміємо, більше 100-150 млн грн», – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що держава повністю профінансує виготовлення вакцини.

Нагадаємо, МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені.

Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

До слова, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень.