Таїланд вдвічі скоротив карантин для щеплених від коронавірусу туристів

Уряд Таїланду скоротив період обов’язкового перебування на карантині для вакцинованих від коронавірусу іноземних громадян з 14 до семи днів

Наявність щеплення від коронавірусу потрібно буде підтвердити сертифікатом

Влада Таїланду вдвічі скоротила двотижневий карантин при в'їзді в країну для тих, хто вакцинувався від коронавірусу.

Як повідомляє Associated Press, рішення набуло чинності з четверга, 1 квітня.

Для інших мандрівників карантин скоротили до 10 днів. Виняток становлять люди, які в'їжджають з 11 країн Африки, їм як і раніше доведеться проводити на карантині два тижні.

Наявність щеплення від коронавірусу потрібно буде підтвердити сертифікатом, який схвалений тайською Адміністрацією з контролю за продуктами харчування і ліками або ВООЗ.

Також повідомлялося, що Таїланд пускатиме на Пхукет лише вакцинованих туристів.

У Таїланді дозволені сім вакцин, включаючи Sinovac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer і Moderna.

Всього в Таїланді підтвердили майже 30 тисяч випадків коронавірусу, 94 – летальні.

Зазначимо, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав українців «без крайньої потреби утриматися від поїздок» за кордон. За його словами, причина всьому – пандемія, яка не вщухає.

Тим часом ЄС до літа планує вакцинувати 70% дорослого населення.

Також додамо, що Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС.

Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.