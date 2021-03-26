Таїланд пускатиме на Пхукет лише вакцинованих туристів

Курортний острів відкриється для щеплених туристів на три місяці раніше, ніж інші території Таїланду

Уряд Таїланду ухвалив рішення достроково дозволити відвідування курортного острова Пхукет для туристів, які вакцинувалися від Covid-19.

За словами міністра туризму Піпхата Ратчакітпракарна, група під головуванням прем'єр-міністра Прают Чан-Оча 26 березня схвалила пропозицію приватного сектора і бізнес-груп Пхукета про вакцинацію не менше 70% жителів острова для підготовки до відкриття для вакцинованих туристів, повідомляє Bloomberg.

Уряд планує протестувати план відновлення роботи на Пхукеті, перш ніж він поширитися на інші ключові туристичні точки, включно з островом Самуї, щоб допомогти перезавантажити туристичну галузь. Сфера туризму у Таїланді надзвичайно постраждала під час пандемії через відсутність іноземців, які раніше забезпечували 1/5 частину економіки країни.

Як зазначає видання, таке рішення означає, що Пхукет відкриється на три місяці раніше, ніж решта країни, яка має почати приймати повністю щеплених відвідувачів лише у жовтні 2021 року. Жителі Пхукета також матимуть пріоритетне місце у черзі на вакцинування. Урядовці очікують, що у третьому кварталі Пхукет відвідає не менше 100 тисяч осіб.

«Є люди, які повністю вакциновані і готові подорожувати. Але вони будуть обирати лише ті місця, жителі яких вакциновані і не вимагають карантину», – підкреслив очільник Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн.

Влада Таїланду сподівається, що до кінця 2021 року завдяки масовій вакцинації імунітет до захворювання буде сформований як мінімум у половини населення країни. При цьому уряд цієї держави також підтримує запровадження паспорту вакцинації.

Раніше повідомлялося, що Таїланд скорочує обов’язковий карантин для іноземців.

Зазначимо, сьогодні на брифінгу Кулеба закликав українців «без крайньої потреби утриматися від поїздок» за кордон. За його словами, причина всьому – пандемія, яка не вщухає.

Тим часом ЄС до літа планує вакцинувати 70% дорослого населення.

Також додамо, що Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС.

Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

Читайте також:



