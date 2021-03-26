Вперше з початку пандемії МЗС радить українцям утриматися від подорожей

«Ви бачите, що відбувається за вікном. Не вщухає пандемія», – сказав міністр

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських громадян утриматися від подорожей. Він наголосив, що пандемія не вщухає. Про це він сказав у ході брифінгу.

«Ви бачите, що відбувається за вікном. Не вщухає пандемія. Дуже складна ситуація у світі і в Україні, тому без нагальної необхідності утримуйтеся від поїздок, а якщо вже подорожуєте, ми дуже просимо вас дотримуватися максимальних заходів безпеки», – сказав міністр.

Додамо. що зазвичай МЗС час від часу радить українцям утриматися від подорожей у ті країни, в яких фіксується спалах хвороб, стихійні лиха чи масові заворушення. Вперше Міністерство закордонних справ закликає українців взагалі не мандрувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни. Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень. Очікується, що їх можна буде використовувати для подорожей по Україні в 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені «для певних категорій населення».

Тим часом ЄС до літа планує вакцинувати 70% дорослого населення.

Також додамо, що Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС.

Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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