ЄС до літа планує вакцинувати 70% дорослого населення

У Євросоюзі наголошують, що вирішальним фактором у боротьбі з пандемією Covid-19 є вакцинація

В Євросоюзі планують прискорити вакцинацію, аби до літа від коронавірусу були захищені щонайменше 70% дорослого населення. Про це за підсумками онлайн засідання Європейської ради повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми перебуваємо на початку третьої хвилі (пандемії – ред.) в Європі, і в багатьох країнах інфекція знову піднімається, в основному в результаті поширення варіанта вірусу В117... На щастя, темпи зростання смертності нижчі від темпів поширення хвороби, і це перший ефект від того, що ми провели вакцинацію більшості людей, старших за 80 років», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що вирішальним фактором у боротьбі з пандемією Covid-19 є вакцинація, процес якої, нарешті, став більш стабільним. В ЄС вже доставлені 88 млн доз вакцин, і ще 62 млн – замовлені. Повністю пройшли вакцинацію, тобто отримали два щеплення, 18,2 млн осіб, або 4,1% дорослого населення Євросоюзу.

«Процес вакцинації міг би відбуватися набагато швидше, якби всі фармацевтичні компанії виконували свої контракти», – констатувала президент Єврокомісії.

При цьому вона висловила впевненість, що в другому кварталі вакцинація в Європі буде проходити стабільно. У цей період почне надходити препарат виробництва Jonson&Jonson, який передбачає тільки одне щеплення. Таким чином ЄС прагне до поставленої мети – забезпечити до літа повну вакцинацію близько 70% дорослого населення.

Вона нагадала, що Європейський Союз залишається найбільшим постачальником вакцин проти коронавірусу по всьому світу. З моменту запуску механізму прозорості та верифікації експорту вакцин Єврокомісія затвердила понад 380 заявок від 33 країн, і тільки один такий запит був відхилений.

Також додамо, що Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС.

Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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Джерело: Укрінформ