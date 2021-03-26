Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС

Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Європа знаходиться на початку третьої хвилі поширення коронавірусу

Лідер країн-членів європейського підтримали збереження обмежень на поїздки в ЄС.

Про це зазначено в заяві за підсумками саміту глав держав.

«Епідеміологічна ситуація залишається серйозною, в тому числі в світлі проблем, пов'язаних з варіантами [коронавірусу]. Отже, обмеження, в тому числі щодо несуттєвих поїздок [в ЄС], повинні дотримуватися», – зазначено в документі.

При цьому учасники саміту виступили за початок підготовки до вироблення загального підходу до поступового зняття обмежень.

Раніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що Європа знаходиться на початку третьої хвилі поширення нової коронавірусної інфекції. За її словами, у багатьох країнах-членах ЄС захворюваність Covid-19 знову зростає, в основному через «британського» штаму коронавірусу, який виявлений у всіх державах Євросоюзу.