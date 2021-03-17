Єврокомісія представила проект ковід-сертифікатів

Сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії

Єврокомісія представила проект цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Такі сертифікати дозволять здійснювати подорожі всередині Євросоюзу. Вони будуть безкоштовними і доступними в електронному або паперовому форматах.

Документ буде містити QR-код і мінімум персональної інформації, за винятком імені, дати народження, дати видачі та безпосередньо інформації про Covid (вакцинації, тести або одужання).

«З допомогою цифрового зеленого сертифіката ми використовуємо європейський підхід, щоб забезпечити громадянам ЄС і членам їхніх сімей можливість подорожувати безпечно і з мінімальними обмеженнями цього літа. Цифровий зелений сертифікат не є попередньою умовою для вільного пересування і жодним чином не дискримінує», – повідомили в ЄС.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Джерело: РБК-Україна