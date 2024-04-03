Поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус: оголошено загрозу цунамі

Японія рекомендувала жителям прибережних районів південної префектури Окінава евакуюватися

Сьогодні, 3 квітня, поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Влада оголосила про загрозу цунамі. Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Тайваню повалилися кілька будівель і під завалами перебувають люди, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Японія рекомендувала жителям прибережних районів південної префектури Окінава евакуюватися, оскільки найближчим часом очікується цунамі висотою до 3 метрів.

Видання зазначає, що сьогоднішній землетрус став найпотужнішим у Тайвані за чверть століття. У 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала, внаслідок якого загинуло близько 2400 людей і було пошкоджено 50 тис. будівель.

Нагадаємо, що 15 березня на сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, де були зафіксовані сильні поштовхи. Водночас попередження про цунамі не оголошувалося.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.

До слова, 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.