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В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців
В Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соцдопомоги біженцям з України
фото: Pexels

Нововведення торкнуться лише тих українців, які прибудуть до країни після 14 березня

Сьогодні, 14 березня, в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Про це пише The Journal.

Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги. Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину.

«Коли особа залишає державні центри розміщення або якщо вона самостійно організовує розміщення після прибуття, вона має право подати заявку на стандартну соціальну допомогу, еквівалентну громадянам Ірландії, за умови відповідності вимогам», – йдеться в повідомленні.

Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. Їм будуть доступні для розміщення на 90 днів нові центри:

  • Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (місткість: 392);
  • Страдбаллі (Stradbally), графство Ліїш, (місткість: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лімерік (місткість: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (місткість: 378);
  • центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (місткість: 107).

У Департаменті інтеграції зазначили, що підтримка в цих центрах буде зосереджена на орієнтації на життя та роботу в Ірландії, варіантах самостійного пошуку житла та інтеграційній підтримці.

Нагадаємо, в Ірландії уже будують новий центр для розміщення українців. Локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні.У ряд повідомив, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

Втім пізніше стало відомо, що ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців. Компанія-забудовник стверджує, що її роботі заважають протестувальники, які блокують надання Ірландією будинків для тимчасово переміщених осіб. 

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Теги: українці житло правила Ірландія соцвиплати

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