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В Україні буде створено Єдиний державний реєстр адрес

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Україні буде створено Єдиний державний реєстр адрес
Реєстр наповнюється громадами на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією
фото з відкритих джерел

Створення реєстру уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці та дозволить використовувати дані для прозорого планування відбудови

В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА). Цей реєстр буде створено як один із базових реєстрів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Додатково буде створено Реєстр адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО) та Реєстр будівель та споруд (РБС).

«Усі цифрові продукти Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури впроваджуються для вирішення наших основних завдань – прозорої розбудови та відновлення, безпеки громадян, створення умов для сталого розвитку громад, підзвітності. Коли ми запроваджуємо будь-яке цифрове рішення, орієнтуємось на антикорупційний ефект та зручність для користувача», – пояснив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, створення єдиного реєстру уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси, дозволить використовувати ці дані для прозорого та підзвітного планування відбудови. Реєстр наповнюється громадами на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією.

Наразі понад 1300 громад підключено до тестового середовища, більшість представників вже успішно завершило навчання та отримало необхідні навички. Найближчим часом навчання пройдуть представники всіх громад для швидкого підключення фахівців до ведення реєстрів.

Створення та використання таких реєстрів передбачені законом України і необхідні для подальшого вдосконалення електронних послуг та сервісів, що пов’язані з нерухомістю, об’єктами будівництва та їх адресацією. Зокрема, для взаємодії між державними регіональними та місцевими інформаційними системами, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло. Тепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу або нотаріуса

Стало відомо, що протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів «Оберіг».

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Теги: держава житло навчання реєстр Олександр Кубраков

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