Гроші в обмін на переїзд. Лондон робить нову пропозицію мігрантам

Мігрантам, які прибули до Великої Британії, дозволили обрати між поверненням на батьківщину чи переїздом до Руанди в очікуванні документів про притулок у країні

Велика Британія планує платити шукачам притулку за переїзд до Руанди. Громадяни, яким відмовлено у статусі біженця у Великій Британії, отримають альтернативу депортації. Уряд Об'єднаного Королівства запропонує їм вирушити до африканської країни. Про це пише Al Jazeera.

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Як пише видання, цей план відокремлений від суперечливого «законопроєкту про Руанду», попереднього плану щодо примусової депортації більшості шукачів притулку до Руанди. Натомість він розширює існуючу політику, згідно з якою людям пропонують фінансову допомогу для повернення на батьківщину.

«Ми розглядаємо можливість добровільного переселення тих, хто не має права перебувати тут, до Руанди», – йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ.

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Новий підхід пропонує таким людям альтернативу. Їм буде дозволено обрати між поверненням на батьківщину чи переїздом до Руанди. Якщо незаконний мігрант вибере африканський варіант, уряд заплатить йому близько 3000 фунтів стерлінгів ( приблизно 149 тис. грн – «Главком»).

Кевін Холлінрейк член парламенту від Департаменту бізнесу і торгівлі, заявив, що нова політика є ефективним використанням державних грошей. «Тож 3000 фунтів стерлінгів, це, звісно, ​​великі гроші, але, це менше, ніж утримувати їх у Великій Британії людей, яким не вдалося отримати притулок», – сказав він

У британському уряді вважають, що ця ініціатива може зацікавити вихідців з Афганістану та Ірану, яких на Альбіоні, ймовірно, десятки тисяч. Фінансова допомога та гарантія неповернення до країни, де людині може загрожувати в'язниця і навіть смерть, у британському уряді вважають гуманною альтернативою депортації.

Зазначимо, торік у примусовому порядку Велика Британія депортувала 6,4 тисячі незаконних мігрантів. Самі ухвалили рішення повернутися додому близько 15 тис. громадян, яким було відмовлено у праві перебувати у Королівстві. Загалом МВС Великої Британії відхилило близько 30 тис. заявок на отримання притулку.

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Раніше палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

До слова, Рівень підтримки британського прем'єр-міністра Ріші Сунака опустився до рекордно низького рівня на тлі постійних суперечок, з приводу схвалення Палатою громад законопроєкту про висилку мігрантів до Руанди.

Нагадаємо, не менше 15 тис. або близько 7,5% українських біженців, які перебувають у Великій Британії, втратили дах над головою з червня 2022 року після припинення відносин з родинами-спонсорами.