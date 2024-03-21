Китай готує напад на Тайвань у найближчі роки – Bloomberg

Збройні сили Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки

Китай намагається збільшити свою армію до таких масштабів, яких не було з часів Другої світової війни

Китай нарощує свій військовий потенціал і буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявив керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно, слова якого цитує Bloomberg.

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Як пише видання, незважаючи на економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і перевищив 223 мільярди доларів.

Аквіліно зазначив, що Збройні сили Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки. Крім того, Пекін збільшив кількість супутників на 50% і більше ніж удвічі посилив свій арсенал ядерних боєголовок.

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«Все вказує на те, що Народно-визвольна армія Китаю виконує директиву президента Сі Цзіньпіна бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року, якщо буде відповідний наказ», – сказав Аквіліно.

Керівник Індо-Тихоокеанського командування США додав, що китайські військові під час навчань відпрацьовують морську і повітряну блокади острова.

Водночас, як вказує видання, за оцінками американської розвідки, Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню.

Нагадаємо, на віддалених островах, які належать Тайваню присутній американський спецназ. Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Чен підтвердив, що їхня присутність мала бути «можливістю навчання» для збройних сил Тайваню.

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Стало відомо, що на виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Він – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Лай Цінде заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю.

Уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, відреагувавши на результати виборів на Тайвані.