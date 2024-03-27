Світовий банк ухвалив позику Україні на $1,5 млрд під гарантії двох країн

Кошти для України будуть надані під гарантії уряду Японії, а також під гарантію Великої Британії

Очікується, що надані кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року

Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

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«Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн, а також під гарантію Великої Британії на суму $516 млн», – зазначається в повідомленні.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.

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«Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету», – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Із метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в рамках позики DPL2024 на ближчі роки, з японських коштів угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі $99,54 млн.

Зазначимо, проєкт DPL спрямований на підтримку реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Реформи передбачають вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлювальної енергетики, впровадження аграрних нот – нового інструменту для фінансування фермерів, зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування, імплементацію митного й податкового досвіду ЄС до українського законодавства, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу. Окремо передбачено забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

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Нагадаємо, Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Раніше Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC, підрозділ Світового банку) підписали угоду про гарантії приватних інвестицій в Україну на 90 млн євро.