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Таліби ввели нову заборону для жінок через «неправильне носіння хіджабу»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Таліби ввели нову заборону для жінок через «неправильне носіння хіджабу»
Таліби запровадили чергове обмеженням прав жінок в Афганістані
фото: Pinterest

Таліби розширили перелік заборон для жінок через «неналежний спосіб носіння хіджабу»

«Талібан» заборонив афганським жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір через «неналежний спосіб носіння хіджабу». Про це пише The Guardian.

Зазначається, що міністерство пороків та чеснот розширило список місць, у які жінкам тепер закрито доступ. До нього потрапив Банд-е-Мір – визначна туристична пам'ятка і одне з найгарніших місць у країні. На думку талібів, парк у місті Баміан є місцем, де жінки збираються і «порушують норми моралі», нібито не дотримуючись належного способу носіння хіджабу.

Виконувач обов'язків міністра пороків та чеснот Мохаммад Халід Ханафі заявив, що «огляд визначних пам'яток не є обов'язковим для жінок».

Нова заборона стала черговим обмеженням прав жінок в Афганістані після приходу до влади талібів у 2021 році. Відтоді вони закрили більшість шкіл для дівчат, ввели заборону на навчання жінок в університетах, а також обмежили для них можливість працювати у багатьох сферах. Ба більше, жінкам заборонено відвідувати такі публічні місця, як спортзали, басейни тощо.

Нагадаємо, раніше «Талібан» заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі. 

До слова, лідер талібів Хайбатулла Ахундзада наказав афганським суддям запровадити практику призначення покарань відповідно до законів шаріату. За такі злочини, як грабіж, викрадення людей та підбурювання до заколоту, винних каратимуть публічним відрізанням кінцівок та забиванням камінням.

Теги: Талібан Афганістан права людини

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