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Автор скандального посту пояснив, чому чоловікам варто обмежити виїзд за кордон після перемоги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Автор скандального посту пояснив, чому чоловікам варто обмежити виїзд за кордон після перемоги
Без заборони виїзду зберегти українську націю не вдасться, вважає Денисенко
фото з відкритих джерел

Вадим Денисенко вважає, що обмеження виїзду збереже українську націю

Виїзд чоловіків за кордон після війни слід не заборонити, а обмежити. Про це заявив керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, який після скандалу в мережі вирішив пояснити свою позицію.

«Помилка попереднього посту в одному слові: я мав написати обмеження, а не заборона. Зрештою, я і мав на увазі саме обмеження», – ідеться у його новому дописі.

За його словами, якщо обмеження на виїзд не діятимуть, протягом наступного десятиліття в Україну буде завезено 2-3 млн жителів Азії. Тобто, мінімум, 7-8% населення будуть вихідцями з тих широт, а за 20 років всі 15-17%.

«Про права людини, які стали активно обговорювати, я чув і тоді, коли нинішня заборона була введена. Ми маємо просто дати відповідь на одне питання: ми за права людини чи за збереження нації. Якщо хочете більш пафосно: ми за те, щоб все було як до 24.02.22 чи будемо будувати Ізраїль?», – пише Денисенко.

Раніше керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого журналісти також називають радником міністра внутрішніх справ України, збурив мережу своїм дописом у Facebook. Він заявив, що після завершення війни слід продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки.

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на заяву.

Нагадаємо, що раніше військова адвокатка пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

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Теги: міністр Вадим Денисенко Ігор Клименко населення кордон Facebook права людини скандал Ізраїль повістка

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