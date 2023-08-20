Саміт G20: Росія заблокувала декларацію міністрів із засудженням війни проти України
Росія виступила проти включення абзацу із формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації
Міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну Росії в Україні з урахуванням її впливу на глобальну економіку, і більшість країн Групи рішуче засудили вторгнення РФ. Про це повідомляє NHK.
Однак, як зазначається в повідомленні, Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.
Серед іншого міністри з цифрової економіки країн G20 пообіцяли захищати права людини та конфіденційність приватного життя у процесі побудови цифрової економіки.
Вони також обговорили шляхи забезпечення безпеки та економічного зростання у міру розвитку цифровізації.
Міністри підтвердили важливе значення надання пріоритетної уваги безпечним та інклюзивним підходам, які забезпечують дотримання прав людини та захист особистих даних у міру розвитку комунікаційних мереж та правової бази.
Нагадаємо, МЗС України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20
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