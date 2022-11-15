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Таліби вирішили повернути публічне відрізання кінцівок і забиванням камінням

Надія Клочко
glavcom.ua
Таліби вирішили повернути публічне відрізання кінцівок і забиванням камінням
Таліби захопили владу в Афганістані у серпні 2021 року
фото з відкритих джерел

Афганістан повертається до практики публічних покарань за деякі злочини

Лідер талібів Хайбатулла Ахундзада наказав афганським суддям запровадити практику призначення покарань відповідно до законів шаріату. Про це повідомляє Al Arabiya.

Зокрема, суддям дано доручення ретельно виявляти у складах злочинів ознаки порушень священних ісламських законів. Особливо це стосується злодіїв, викрадачів та бунтівників, сказано у повідомленні. За такі злочини, як грабіж, викрадення людей та підбурювання до заколоту, винних каратимуть публічним відрізанням кінцівок та забиванням камінням.

По суті, таліби не вводять нічого нового, а лише повертаються до практики, якою вони йшли після приходу до влади у 1996-2001 роках. Тоді вони також запровадили жорстокі публічні страти.

Як відомо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

Нагадаємо, нещодавно у Кабулі відбулася демонстрація жінок, які вимагали дотримання їхніх прав. Кількадесят афганок пройшлися вулицями столиці, скандуючи «Хліб, робота, свобода». Акція протесту завершилася сутичкою із бойовиками руху «Талібан», які захопили владу у Афганістані 2021 року.

До слова, у вересні цього року не визнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

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Теги: Афганістан Талібан

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