Таліби закликали авіакомпанії відновити рейси до Афганістану
Раніше з аеропорту Кабула виконувалася обмежена кількість рейсів
Таліби пообіцяли повну співпрацю з авіакомпаніями
Уряд радикального руху «Талібан» в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені. Про це повідомляє Reuters.
Заява міністерства закордонних справ талібів зроблена у зв'язку з тим, що нова адміністрація країни активізувала зусилля з відкриття Афганістану і міжнародного визнання уряду талібів.
З аеропорту Кабула виконувалася обмежена кількість рейсів, однак комерційні послуги авіаперевезень ще не відновилися після хаотичної евакуації десятків тисяч іноземців і вразливих афганців, що послідувала за захопленням столиці талібами.
Аеропорт, який був пошкоджений під час евакуації, знову відкритий.
Як відомо, бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.
Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.
Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.
Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.