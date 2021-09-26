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    Таліби закликали авіакомпанії відновити рейси до Афганістану

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    Раніше з аеропорту Кабула виконувалася обмежена кількість рейсів - Таліби закликали авіакомпанії відновити рейси до Афганістану

    Раніше з аеропорту Кабула виконувалася обмежена кількість рейсів

    Фото з відкритих джерел

    Таліби пообіцяли повну співпрацю з авіакомпаніями

    Уряд радикального руху «Талібан» в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені. Про це повідомляє Reuters.

    Заява міністерства закордонних справ талібів зроблена у зв'язку з тим, що нова адміністрація країни активізувала зусилля з відкриття Афганістану і міжнародного визнання уряду талібів.

    З аеропорту Кабула виконувалася обмежена кількість рейсів, однак комерційні послуги авіаперевезень ще не відновилися після хаотичної евакуації десятків тисяч іноземців і вразливих афганців, що послідувала за захопленням столиці талібами.

    Аеропорт, який був пошкоджений під час евакуації, знову відкритий.

    Як відомо, бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

    Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: аеропорт Талібан уряд
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    Таліби закликали авіакомпанії відновити рейси до Афганістану