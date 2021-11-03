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    «Талібан» встановив в Афганістані жорстке валютне обмеження

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    Економіка Афганістану потерпає через припинення міжнародної фінансової підтримки після того, як &laquo;Талібан&raquo; взяв під контроль владу в Афганістані - «Талібан» встановив в Афганістані жорстке валютне обмеження
    Економіка Афганістану потерпає через припинення міжнародної фінансової підтримки після того, як «Талібан» взяв під контроль владу в Афганістані
    фото з відкритих джерел

    Досі у країні для розрахунків широко використовувалися долари США

    Радикальний ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, заборонив використання у країні іноземної валюти. Це може ще більше зашкодити економіці, яка перебуває на межі колапсу, пише ВВС.

    «Ісламський Емірат доручає всім громадянам, власникам крамниць, торговцям, бізнесменам та громадськості відтепер проводити всі транзакції в афгані (грошова одиниця Афганістану – ред.) та неухильно утримуватися від використання іноземної валюти», – йдеться у заяві офіційного представника «Талібану» Забіхулли Муджахіда.

    За його словами, порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

    Видання зазначає, що економіка Афганістану потерпає через припинення міжнародної фінансової підтримки після того, як «Талібан» взяв під контроль владу в Афганістані.

    Досі у країні для розрахунків широко використовувалися долари США, а в регіонах на кордоні з Пакистаном – пакистанські рупії.

    Раніше Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів, включаючи близько $440 млн нових валютних резервів. Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що Вашингтон збереже фінансові санкції проти представників «Талібану» та не дадуть їм доступу до резервів Центрального банку Афганістану.

    Нагадаємо, рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан».

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    Теги: США економіка санкції рейтинг Талібан
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    «Талібан» встановив в Афганістані жорстке валютне обмеження