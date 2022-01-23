Уперше після захоплення влади в Афганістані: «Талібан» проводить офіційні переговори з Заходом

Люди біля Міністерства закордонних справ протестують проти перебування талібів у Норвегії.Осло неділя, 23 січня 2022 року

Раніше таліби навідали Росію, Іран, Катар, Пакистан, Китай та Туркменістан

У Норвегії в неділю, 23 січня, делегація Талібану на чолі з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Аміром Ханом Муттакі розпочала триденні переговори із західними урядовими чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства. Про це повідомляє АР.

Зустрічі за зачиненими дверима проходять у готелі в горах неподалік Осло. У неділю таліби зустрічаються з афганськими активістами руху за права жінок та правозахисниками.

Делегація США на чолі зі спеціальним представником з питань Афганістану Томом Вестом планує обговорити «формування представницької політичної системи; відповіді на невідкладні гуманітарні та економічні кризи; проблеми безпеки та боротьби з тероризмом; права людини, особливо щодо освіти для дівчат та жінок», – ідеться у заяві Держдепартаменту США.

Припускається, що під час переговорів Муттакі наполягатиме на розмороженні майже $10 млрд від США та інших західних країн, які призначалися Афганістану, оскільки країна перебуває у тяжкому гуманітарному становищі.

«Норвегія продовжує вести діалог із «Талібаном» для просування прав людини, участі жінок у житті суспільства, а також для зміцнення гуманітарних та економічних зусиль з підтримки афганського народу», – наголосили в МЗС Норвегії.

Перед початком переговорів заступник міністра культури та інформації «Талібану» висловив побажання Муттакі щодо «гарної поїздки, сповненої досягнень», та подякував Норвегії, яка, за його словами, стане «воротами для позитивних відносин з Європою».

Це перші офіційні переговори талібів у Європі, відколи вони захопили владу в країні в серпні. Раніше вони навідали Росію, Іран, Катар, Пакистан, Китай та Туркменістан.

Раніше міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуїтфельдт наголосила, що цей візит «не є легітимацією чи визнанням Талібану».

«Але ми маємо поговорити з тими, хто на практиці керує країною сьогодні, – зазначила вона. – Ми дуже стурбовані серйозною ситуацією в Афганістані». За її словами, економічні та політичні умови створили «повномасштабну гуманітарну катастрофу для мільйонів людей», яким загрожує голод у країні.

За даними ООН, близько 1 млн афганських дітей загрожує голод, більшість із 38 мільйонів населення країни перебуває за межею бідності.

Нагадаємо, європейські країни планують відкрити спільну дипмісію в Афганістані.

Як відомо, холод та голод можуть забрати життя мільйона афганських дітей – ООН.

Читайте також: