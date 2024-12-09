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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Нова реальність у Чорному морі

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Кадр першого у світі бою морських дронів та авіації

Українська розробка випередила свій час – методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу

Кадри, які сьогодні зранку облетіли світові інформаційні агентства, демонструють нову реальність на Чорному морі. В ніч з 5 на 6 грудня пройшов перший у світі бій морських дронів та повітряних сил: група морських дронів СБУ Sea Babу вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Російська техніка була уражена. На бортах є вбиті та поранені, а самі вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту

Перший в світі бій морських дронів з авіацією РФ продемонстрував, що флот морських дронів СБУ перемагає у битві за Чорне море. Адже вперше в світі морські дрони уразили літаки та вертольоти. До того ж у цю ж ніч була уражена баржа, яка везла обладнання для ремонту Кримського мосту. Росіяни досі не можуть повністю відремонтувати міст після ударів Служби. Тепер ремонт, завдяки новому удару, затягнеться ще більше.

Не раз зустрічав у ворожих тг-каналах заяви, що росіяни, мовляв, вже адаптувались до морських дронів. Але команда Малюка весь час модернізує свою зброю. Як тільки росіяни вважають, що найгірше позаду, їх нищать новим вдосконаленням зброї. На сьогодні Sea Baby – це вже не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї, як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. А тепер і вражати вертольоти та літаки ворога.

Можемо констатувати, що Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. Українська розробка випередила свій час – методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Певен, що після ураженням вертольотів та літаків, уваги до морських дронів у світі буде ще більше. Адже вони повністю змінили хід війни на Чорному морі: тепер спокійно не можуть себе почувати не тільки російські кораблі, але і повітряні сили. При цьому морські дрони в сотні разів дешевше кораблів і вертольотів росіян. Але більше десятка їх кораблів вже на дні, вертольоти не можуть спокійно літати, а морські дрони продовжують свою роботу.

І наостанок ще одна важлива деталь. У цій морській перемозі України є внесок мільйонів наших людей. Адже морські дрони, які вступили в бій з вертольотами РФ, були виготовлені в результаті волонтерського збору коштів в лютому цього року. Погодьтесь, приємно долучитись до проекту, який відправляє ворожі літаки і вертольоти за маршрутом російського воєнного корабля.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чорне море росіяни окупанти СБУ дрон війна озброєння

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