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Швеція підозрює Китай у пошкодженні підводних кабелів – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швеція підозрює Китай у пошкодженні підводних кабелів – ЗМІ
Китайське судно підозрюють у диверсії у Балтійському морі
Знімок веб-камери Storebælt Bridge

Китайське судно відключило передавач даних за кілька годин до обриву кабелю C-Lion1

Швеція проводить розслідування щодо причетності до пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі зареєстрованого в Китаї судна Yi Peng 3. Про це з посиланням на джерела пише газета Financial Times.

«Шведи уважно вивчають китайське судно», – цитує видання слова джерела. У публікації наголошується, що після інциденту корабель КНР також потрапив у поле зору ВМС Данії.

Водночас фінське видання Yle вивчило рух суден за кілька годин до того, як обірвався кабель.

Передавачі щонайменше чотирьох кораблів, очевидно, виявилися відключені. Одним із них був китайський Yi Peng 3. Його сигнал зник у районі обриву кабелю.

Сигналу не було з вечора неділі, 17 листопада. Весь цей час корабель був поблизу місця обриву кабелю.

За даними телекомунікаційної компанії Cinia, можлива диверсія відбулася  18 листопада після четвертої ранку. За словами виконавчого директора Cinia Арі-Юссі Кнаапіла, несправність кабелю було виявлено о 04.04 ранку. Через 11 секунд кабель повністю обірваний.

Yi Peng 3 – 225-метровий вантажний корабель, що увійшов до Фінської затоки з Порт-Саїду в Єгипті. Зважаючи на все, на початку листопада він був у Росії в порту Усть-Луга.

Начальник командного центру берегової охорони Фінської затоки Йоона Кастрен заявив Yle, що у місці обриву кабелю завжди досить жвавий рух.

«Передавачі повинні бути включені, але може бути безліч причин, чому сигнал був недоступний у комерційних службах (відстеження маршруту судна на зразок Marine Traffic, – «Главком»). У нас є інші інструменти для моніторингу», – зазначив Кастрен.

Нагадаємо, два підводні кабелі, що пролягають дном Балтійського моря і пов'язують Німеччину з Фінляндією, а також Швецію з Литвою, були пошкоджені 17 і 18 листопада.

У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про пошкодження першого кабелю повідомив фінський державний оператор телекомунікаційної інфраструктури C-Link.Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

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Теги: Швеція Китай корабель розслідування

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